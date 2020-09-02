領養貓│網民家門前放貓糧餵浪浪　流浪貓叼「厚禮」報答一飯之恩

正所謂「得人恩果千年記」，這句話也可以套用在流浪動物身上，不少流浪貓狗都會記住人們施予的幫助，甚至會為他們送上「大禮」。 台灣有位網民平日會把貓糧放置在家門外，讓住處附近的流浪貓能獲得三餐溫飽。不少流浪貓都會上門「光顧」，早前有隻流浪貓還叼了一份大禮給她，令她「超驚喜」。

網民葦葦平日會在家門放置貓糧，好讓住處附近的流浪貓能得到三餐溫飽，因此吸引不少流浪貓上門光顧。日前，她在facebook群組分享了一張貓照片，指有一隻貓咪叼了一份大禮來找她，令她超級「驚喜」。

葦葦接受《香港01》訪問表示，「牠是自來貓唷！有一天牠突然出現的！我也算不上照顧 就是供給一些乾料！牠送上大禮當下，我只覺得：我死定了！」貓咪叼著大禮，充滿霸氣地走過來，眼神非常堅定，看起來這份大禮非她莫屬了！

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「當貓媽帶著這東西來找你的時候，應該注意什麼？在線等！」媽把貓媽的故事分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引多達1萬個網民點讚，部分網民留言指：「恭喜你中獎」、「你被收編了」、「代表你要負責呀」。

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土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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