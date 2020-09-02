家中常發出「嗯嗯」呻吟聲　被鄰居誤會看A片　法鬥幫尷尬媽解圍

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法國鬥牛犬總是給人開朗活潑，平易近人的感覺，想不到台灣一隻3歲法鬥「粉粿」就連行徑也像人一樣。

日前法鬥的主人張小姐在Facebook專頁《刈包配芋圓加粉粿》表示，家中經常傳出連綿不斷的呻吟聲，令她被鄰居誤會，以為自己觀看A片，殊不知呻吟聲源頭是來自家中法鬥粉粿，牠苦苦向媽媽哀求，把滾到桌子下的球球，幫忙撿回出來，事件令張小姐哭笑不得，亦非常尷尬。

3歲法鬥「粉粿」長得一臉傻氣。（FB:@《刈包配芋圓加粉粿》)

粉粿平時最愛的活動就是玩球球，連熟睡時也要咬著它。有天牠的球球滾到桌子下面，自己無法拾回。牠含淚抬頭向主人張小姐哀求，露出一臉可憐的樣子，不停從喉嚨發出「嗯嗯嗯」的呻吟聲音，希望尋求媽媽的協助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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粉粿呻吟舉動惹得網民爆笑，指「這個媽媽壞壞讓牠哭那麼久」、「這下又要被誤會了」、「隔壁的一直問我到底在看什麼」、更有人問粉粿是否「有樣學樣」，狗狗「嗯嗯嗚嗚」的呻吟聲令張小姐經常被人誤會，十分崩潰。

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