家中常發出「嗯嗯」呻吟聲　被鄰居誤會看A片　法鬥幫尷尬媽解圍

法國鬥牛犬總是給人開朗活潑，平易近人的感覺，想不到台灣一隻3歲法鬥「粉粿」就連行徑也像人一樣。

日前法鬥的主人張小姐在Facebook專頁《刈包配芋圓加粉粿》表示，家中經常傳出連綿不斷的呻吟聲，令她被鄰居誤會，以為自己觀看A片，殊不知呻吟聲源頭是來自家中法鬥粉粿，牠苦苦向媽媽哀求，把滾到桌子下的球球，幫忙撿回出來，事件令張小姐哭笑不得，亦非常尷尬。