獸醫接生｜流浪狗媽媽難產情緒失控　動保組織想出神妙計拯救

母愛是很偉大的，往往能衝破一切限制，甚至是跨過種族上的不同。

在美國，有收容中心接收了一隻懷孕流浪狗，可惜生產時狗寶寶都夭折了，牠亦顯得絕望抑鬱。義工費盡心意希望牠也次快樂起來，最終竟然找到3個小寶寶，讓母狗的大愛可以好好發揮。