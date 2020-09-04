獸醫接生｜流浪狗媽媽難產情緒失控　動保組織想出神妙計拯救

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母愛是很偉大的，往往能衝破一切限制，甚至是跨過種族上的不同。

在美國，有收容中心接收了一隻懷孕流浪狗，可惜生產時狗寶寶都夭折了，牠亦顯得絕望抑鬱。義工費盡心意希望牠也次快樂起來，最終竟然找到3個小寶寶，讓母狗的大愛可以好好發揮。

這則暖心的母愛故事，來自美國的亞利桑那州鳳凰城。早前有人指遇到一隻流浪狗，在美國與墨西哥邊境的加油站徘徊。動保組織Sunshine Dog Rescue接到求助，於是救起了狗狗。

回收容所後，義工發現狗狗Georgia懷孕並快要誔下小寶寶，於是趕緊聯絡獸醫。可惜，獸醫發現母狗的情況不樂觀，只能盡快剖腹取出小寶寶。遺憾的是小寶寶們都已胎死腹中，狗媽媽完全沒法接受失去寶寶，終日到處探索，甚至有點情緒失控。毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，義工們用什麼妙法，令這隻傷心母狗重新振作起來】

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現在，3隻小貓已找到新家庭，而Georgia也找到一個溫暖的家。更令人感動的，是收養Georgia的人，同時也收養了其中1隻小貓，令牠們可以繼續這段溫馨幸福的母子生活。

【同場加映：點擊圖片放大看，究竟Otis是混了什麼品的血，會生得如此可愛！】

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