德國牧羊犬特別版？狼面加上哥基短腿　爸公開真實身份網民嚇呆

無論是什麼品種的狗狗，都同樣值得被愛。 這隻長着狼樣子，身材矮短的狗狗，外貌很是吸引。大大家都在猜測，這狗狗是德國牧羊犬與哥基犬的混種。但當爸爸公開狗狗身世時，大家都很是驚訝。不咼，如果認真看清楚，狗狗也確實有着這兩種狗狗的特徵呢！

無論在哪個平台分享Otis的相片，大家總很好奇這是什麼品種的狗狗。（reddit）

這隻可愛的狗狗叫Otis，快要1歲了。由於樣子可愛出眾，因此令不少網民留下深刻印象。但每次大家都會問，這狗狗是什麼品種的？因為牠的樣子真的似狼，大家猜有德國牧羊犬血統。不過，爸爸出來詳解，Otis和德牧無關，反而是另外兩個品種狗的混血兒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Otis是混了什麼品的血，會生得如此可愛！】

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爸爸也表𨐌了他對黑人被不公平對待的意見。（ig@corgi_otis_is）

雖然每個人都在問Otis是什麼品種的狗狗，但大家都沒有惡意，只是好奇心重，更指無論Otis是哪類狗狗的混血兒，都是這麼可愛，都值得被愛。

Reddit上許多網民也分享了自己家中的混血狗，牠們都是極可愛又討人喜歡。所以說血統是否純正並不重要，最重要是牠們擁有一個溫暖幸福的家！混種狗也可以極可愛。

▼▼▼狗狗這麼可愛，大家一定要好好愛錫。就像這隻哥基犬，小短腿和翹臀外，哥基還以不爽怪樣聞名，點擊圖片放大看▼▼▼