貓與老公每天親熱　老婆用手機「捉姦」　網民：日防夜防家貓難防

能被喵星人寵幸是一種榮幸，不是任何人都能受到這恩寵。 近日泰國網民分享了家中貓咪與丈夫的溫馨照，引發網上熱議。看到一張張爸爸與家中貓咪的親密照，大家都覺得不是味兒。有網民更激動回應指「日防夜防，家貓難防，這小三實在太可惡！」

近日在網上瘋傳一輯貓咪與爸爸互動相片，令一眾太太們很是呷醋！這些相片來自泰國網民Nasrin Hami所分享，她留意到家中貓咪Jarvis老是黏在丈夫身旁，只要丈夫在家中，貓咪便陪在左右。於是她拿出手機，拍下一張張令網民妒忌的相片！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何這些相片會令一眾太太們如此激動，聲言要提防小三】

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據悉貓咪Jarvis令年已經6歲，最喜歡就是黏在爸爸身旁。爸爸不在家的話，牠就會盯着窗外的小鳥，反而真的很少與媽媽互動！

Jarvis其實是男的！

雖然Jarvis不太親近媽媽，但媽媽還是無條件地愛着牠。不少人都說Jarvis的行為就像小三，在搶媽媽的丈夫，但事實上貓咪Jarvis是男孩子來的！太家心中的小劇場可以省掉，別幻想太多了！

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