16歲失智症摩天使如廁後被困　貴婦狗與貓聽求救聲　秒做人性舉動

你若不離，我定不棄。這句說話應該是許多寵主對自己毛孩的心聲。台灣網民張小姐一隻16歲高齡的摩天使「Butter」，於一年多前確診患上失智症，經常間歇性失憶，曾試過不認得主人。最近更連去完廁所，都不懂得如何下來，只能於廁盆上無助吠叫。幸好，Butter家中有兩個好同伴，一聽到Butter狗吠聲，便立刻衝過來看個究竟，令Butter不至於徬徨無助。

「Butter」是一隻16歲高齡的摩天使，天生性情溫和，非常可愛。 一年多前確診患上失智症。（受訪者提供）

Butter天生性情溫和，外表可愛。主人張小姐接受《香港01》訪問時指，幾年前Butter突然性情大變，有時爸媽叫牠時，Butter都沒有反應，不認得他們，甚至眼神散渙，更試過漫無目的地在家裡走來走去，當走到四腿都無力時，才勉強趴在地下，情況令人擔心。於是，張小姐帶Butter看醫生，最終Butter確診患上失智症，媽媽頓時感到晴天霹靂，非常心酸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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病情惡化 大小失禁

張小姐起初只能日日以淚洗面，十分無助，但後來明白到難過也沒有用，反而應該開始學習如何幫助Butter度過餘生。她上網翻查關於寵物失智的文章，找尋各類方法。但因為失智症問題，Butter作息開始日夜顛倒，更會大小便失禁，令到爸媽要時刻幫牠清理。有時他們半夜都要起身幾次，檢查Butter大小便情況，又怕患有白內障的Coco踩到，一家人無時無刻都進入緊張狀態，根本無法安睡。

戴嘴套止吠叫 媽感心酸無助

張小姐表示，家人都會帶Butter上班，方便照顧。惟Butter常常無故吠叫，令到他們好大壓力，原本以為Butter叫累了就會停，但有時牠一叫就是3至4個小時，嚴重影響他們的上班情緒。別無他選之下，他們只好為Butter戴嘴套控制，令張小姐非常心疼。

而且，Butter還有甲狀腺問題，張小姐每星期都要幫牠到診所拿藥，日日也要餵牠食藥及補充品，令張小姐一家都只能帶著熊貓眼上班，眾人身心非常彼累。後來，張小姐開始調整Butter的作息問題，家人的睡眠質數終於都有改善。縱然如此，張小姐指自己不會放棄Butter，會一世陪伴牠，「即使Butter已忘記我，我永遠都記得那個要好好照顧牠到終老的約定。」

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