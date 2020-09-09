法國鬥牛犬入屋後做嫲嫲小三　親生孫地位跌十級　網民一句擊要害

俗語說，「家有一老，如有一寶。」但對於台灣網民小饅頭來說，應該是「家有一狗，如有一寶。」她自小給嫲嫲湊大，與嫲嫲感情極好，猶如母女一樣。但自從她上年領養了一隻法鬥「豬豬」之後，嫲嫲從此「開口埋口都是狗」，眼中已經再沒有小饅頭。對於自己家中地位不保，她不禁慨嘆，自己已經失寵了。

法鬥「豬豬」現時大約七歲，樣子傻傻更更，非常可愛。（受訪者提供）

狗主小饅頭接受《香港01》訪問時表示，自小就與嫲嫲形影不離，自己從醫院被接回來的第5天，就跟她睡在一起。只要嫲嫲偷走出外，她就會坐在門口哭，哭聲大到連幾層樓都會聽到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她指，嫲嫲以前會飲酒，但怕喝醉後，會不小心壓倒自己，所以就戒酒了。另外，嫲嫲之前喜歡跳舞，惟因要照顧自己，感到不方便最後都沒有再去。故此，小饅頭長大後賺了錢，也是首先給嫲嫲，希望感謝她多年來無微不至的照顧。但是，她萬萬想不到，自己掌上明珠的地位會被取代，而小三更是一隻法鬥……

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小饅頭指，以前嫲嫲把最好的都給自己，現在她眼中就只有豬豬，網民都紛紛留言笑指，「誰才是嫲嫲親生的孫，很明顯了」。

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