微辣豪Dee救流浪貓晉身廿四孝貓奴　養貓新手分享6個開心瞬間

能成為貓奴也是一種緣份，當緣份到時，真的擋也擋不住。 近日微辣藝人豪Dee晉身成貓奴，把一隻流浪貓咪帶了回家飼養。更拍片分享了貓咪在家的生活點滴，以及成為貓奴後的喜樂趣事。就因為是第一次養貓咪，因此他印象特別深刻，就連貓咪有便便也開心大半天！

豪Dee與貓咪擺出相同表情，人貓真有緣！（ig@carlhoudee）

成為貓奴後會有何轉變呢？澳門微辣藝人豪Dee近日便晉身成貓奴，並拍片分享與貓咪在一起的生活趣事。他指是「命運強迫我成為貓奴」，在機緣巧合下，一隻流浪貓咪跟了他回家，令從沒養過貓的他，秒變廿四孝貓奴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在影片中，豪Dee高興地表示，他與梵谷的相遇是命運，無法預計，一切是上天早已安排好的。但他同時也語重深長地表示，呼籲大家要以領養代替購買，因為仍有許多貓狗，正等待着一個合適的家。

豪Dee在片末，更強調養寵物是一種責任，不能虐待小動物。希望他的呼籲，能讓更多人加入領養行列，給予更多小動物一個溫暖幸福的家。

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每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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