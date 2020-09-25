網購貓衣服全部衣不稱身　貓穿上後露肚　媽爆笑回應網民無話可說

現時網購衣服非常方便，不用出門就可以「衫到拿來」，但缺點就是有時衣服會貨不對辦呢！ 台灣有貓主喜歡為愛貓「QQ」打扮，常常添置各式各樣的衣服，次次都非常滿意。但最近她首次在內地網站為貓咪買衣服，經驗不足的她，衣服到貨後，發現全部與想像不乎，令她非常崩潰。

貓主蓓蓓指QQ性格乖巧，但非常膽小。（受訪者提供）

台灣貓主蓓蓓接受《香港01》訪問時表示，他們2年前領養QQ，牠現時應該大約6-7歲。蓓蓓指QQ起初來到家時，很怕陌生人，相處兩年多後，才開始到她腳邊磨蹭，令她非常感動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蓓蓓十分寵愛QQ，經常不惜工本，搜購日本專櫃的貓衣服給牠，替牠裝身，每次都穿得很帥氣。早前蓓蓓得知「淘寶網」買貓衣服很便宜，便想買一些給QQ試試，可惜貨品到貨後，全部衣不稱身，令她大失所望，她認為是次網購失敗的原因應該是這樣……

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雖然QQ的衣服全部衣不稱身，惟蓓蓓指幸好哥哥的身材很苗條，這些不合身的衣服可以留給牠穿。網民見到QQ穿衣服的照片後，紛紛笑指「哈哈要減肥了啦」、「這款貓要去大尺碼店買」、「沒關係，露半球才是流行」、「都是衣服的錯！叫我肚子塞哪裡？」。

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