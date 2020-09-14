流浪貓｜貓夫婦登門求助　獲救兩星期後報恩　送上7個小驚喜

生命充滿奇蹟，你的一個無心舉動，隨時拯救更多生命。 在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

兩隻流浪貓主動尋貓奴，牠們似乎已選擇好了。（Gianna Llewellyn）

Gianna Llewellyn回想在一個多月前，她剛搬到美國紐約的布鲁克林（Brooklyn）新公寓時，便留意到後院有一隻橘貓和一隻黑貓，經常出雙入對在遊蕩。在觀察幾天後，她決定用三文魚利誘，希望把貓咪留下。沒想到一切很順利，兩貓咪高興地入屋了，更在兩星期後，送上7個小驚喜作為給Gianna的回報！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然Gianna很高興為流浪貓提供了一個暫時的家，但由於工作忙碌，實在無法照顧這麼多貓咪。她已找到Little Wanderers機構，透過他們為貓咪們尋求一個永遠的家。

雖然只是與貓咪們短暫相處，但Gianna認為只要有能力，都應為無家可歸的流浪貓狗盡一份力。

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每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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