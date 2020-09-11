家養美短虎斑曼基5貓　砂盆卻放9個不成比例　揭公公背後暖心真相

飼養寵物是一生一世的責任，打從第一日養寵物，許多寵主就會將最好的都奉獻給牠們，待牠們如珠如寶。台南有貓主早前在社交平台分享，自己非常愛貓咪，現時飼養了5隻不同品種的貓咪，每隻都有不同的性格，而家中貓沙盆的數量亦多達9個，震驚網民。

貓主沈白白家中養了5隻貓咪，每隻都非常精靈，討人喜歡。（受訪者提供）

貓主沈白白接受《香港01》訪問時表示，自己養了貓咪3年，當時因為女兒工作太忙，無暇照顧貓貓，故希望爸爸幫忙照顧家中2隻曼基貓「miumiu」及「pony」，於是沈白白就開始當上貓奴。

後來，他收編了流浪虎斑貓「Bella」，又從非法繁殖場救了「意麵」及「花枝」兩隻美國短毛貓。沈白白家中現時已有5隻貓咪，名副其實是一個貓咪大家庭，但原來他在家中放置了9個貓砂盆，數量奇多，背後隱藏了一個暖心真相……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沈白白指，照顧５隻貓貓完全不覺得辛苦，牠們的生命只有10幾年，而養寵物是一生的責任，一世的承諾。

有位有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！

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