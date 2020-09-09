【流浪貓】小貓帶回家後由雪橇照顧　喵成長後養成「反常習性」

再次證明，貓狗一起生活，其實是可行的，甚至會更加幸福。 這個暖心的故事，發生在美國加州。幾年前，一隻流浪小貓咪被人發現並救起，但小貓咪兒體虛弱，就連是否能活過當晚也成疑。家裏的雪橇犬卻母愛大發，全天候照顧這貓咪。最終小貓奇蹟地康復，更融入兩隻雪橇犬的生活之中。

（ig@lilothehusky）

這個暖心的貓狗故事，來自美國加州。5年前的冬天，少女Thoa與朋友在路上撿到一隻約3星期大的小貓咪Rosie。當時Rosie已奄奄一息，虛弱得令人心痛。Thoa決定隔天一早帶小貓看獸醫，當晚便將貓咪交給家中兩隻雪橇犬Lilo與Infinity照顧。

沒料到雪橇犬母愛大爆發，小貓也當雪橇犬是媽媽般。在雪橇犬全天候的照顧下，小貓奇蹟地恢復了健康，更與雪橇犬愉快地一起生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻小貓Rosie由兩隻雪橇犬陪隨成長，結果有培養出與眾不同的習性！】

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媽媽Thoa表示，當初撿小貓回家，沒想過牠與家中兩隻雪橇犬能如此夾得來，吃喝拉睡都黏在一起。或許當時小貓Rosie已將兩隻雪橇視成是人，在成長期間，更染上牠們的習性。媽媽感到欣慰，因為她只是一心一意，想家中貓狗都幸福成長。

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