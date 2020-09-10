【領養貓】貓咪被收養後4年間體重狂飆14倍　媽這樣回應笑翻網民

沒有什麼比健康還重要，縱然牠肥胖，但牠同樣可愛。 這隻圓滾滾的貓咪叫牛奶，看着牠肥胖的身軀，很難想像在4年前，牠只是一隻不到600克的小貓。看着牠一天天健康成長，媽媽很是滿足。只是牠胖到這個樣子，媽媽不禁要問一句：「自己說，你到底是怎麼吃的？」

（受訪者提供）

這隻叫牛奶的肥貓咪，原本是來自台灣瑞芳一個傳統市場的一隻浪貓。當時蘇小姐被這小貓咪纏着，於是便帶了牠回家。「當時體重只有600公克，誰知道現在體重8.3公斤重啦！」這是媽媽的心情對話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻肥貓牛奶，究竟吃了什麼變得這麼肥呢？】

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媽媽透過facebook接受《香港01》訪問時表示，其實牛奶不是吃得特別多，家中其他貓咪吃東西比牛奶多，反而不見長胖。而牛奶平日最愛撒嬌，每次媽媽回家都要纏着，很討人喜歡。

網民看到這肥貓後，都認為貓咪很可愛。「這是愛的重量」、「這種肥也算是一種幸福肥吧！」、「詐騙集團來的」、「貓咪越肥越可愛！」

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