領養貓│流浪橘貓討吃被車撞　獸醫揭牠絕非貪吃　超感人原因公開

流浪貓狗的生活非常艱苦，牠們為了存活下來，必須在繁忙的大街小巷，尋找食物。 台灣有隻橘貓寶珠，懷疑為了撿馬路上的街鼠的腐屍，而被電單車撞到飛天。經過獸醫一輪搶救後，發現牠絕非因為貪吃才走出馬路，而是為了某個心酸的原因。

寶珠被路人救起，及後送到獸醫診所。（受訪者提供）

台灣貓主孟孟家裏養了兩隻貓咪「阿丸」和「寶珠」，兩隻貓咪都是她收養回來的，寶珠更是她剛收養沒多久的貓咪。孟孟接受《香港01》訪問指，她會收養寶珠，全因為義工上載的一段影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寶珠原本是隻流浪貓，今年6月有義工看到寶珠躺在路中央，身邊有塊黑漆漆的腐肉。義工及後向路人查詢，原來牠為了撿走馬路上，那塊貌似是街鼠腐屍的東西，結果被迎來的電單車撞到。

「怎會有這麼不機靈的浪貓呢⋯？」義工百思不得其解，原以為牠是因為飢餓，才會不顧一切地衝出馬路，直至醫生為牠做了個檢查，才知道背後的暖心原因。

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孟孟看到寶珠身世的帖文後，立即決定要收養牠，過幾天就去義工家裏接走牠。「一、兩天後，我餵牠吃濕食，看到牠吃的模樣，我滿想哭的。」當時寶珠閉著眼睛，很享受這頓得來不易的一餐，而且吃得非常乾淨，「看得出來牠很珍惜這一餐。」

原本以為寶珠已經是成貓，會對孟孟特別戒備，沒想到，牠竟然可以任她摸和抱，即使剪指甲也不會反抗，「牠只是在玩的時候，還不知道咬人要拿捏力道，有把我咬傷過。」

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土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

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