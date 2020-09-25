唐狗｜黑狗遭利刀劈頭　流血令人超擔心　眼利網民識破「命案」

可以不愛，但請別傷害。 請放心，這次沒有狗狗被傷害，只是爸爸和黑狗開了個小玩笑，並把相片分享到社交平台，由於見到刀子穿過了狗狗的頭，又有擬似鮮血的物體，令網民擔憂了好幾秒，更有人幾乎要報警求助！幸好有眼利的網民及時識破，指出這是要提早慶祝萬聖節吧！

牠就是黑狗罵丸，快要2歲了！（fb@張景淵）

住在台灣桃園的爸爸張景淵，早前剛買了萬聖節的頭飾玩具，並戴到家中黑狗「罵丸」的頭上。由於大小位置剛好，放到罵丸頭上完全無違和感，反而營造出有點驚嚇的效果。爸爸貪玩地將相片分享到社交平台，結果引起網民熱烈討論！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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爸爸張先生在接受《香港01》Facebook訪問時表示，罵丸是隻開心愛笑的狗狗，平日最喜歡就是去散步。只要爸爸發動電單車引擎時，牠便第一時間飛上車，要求帶牠外出兜風。

這次利刀的惡搞圖，在罵丸完美的配合下，真的能令人眼前一亮！怎麼會有狗狗被砍後，還會露出這麼開心的笑容呢？

網民議論紛紛，都被逗得笑了。「每年萬聖節前，這些頭飾都會熱賣，要多得毛孩爸媽了」、「第一眼有被嚇到的」、「罵丸表示：爸你有問題嗎？」、「再痛苦也要笑着面對，很正能量呀！」、「是了，快要萬聖節了」。

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