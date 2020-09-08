吃醋狗｜見貓被寵幸　40kg金毛尋回犬有樣學樣　趴臉害爸險窒息

金毛尋回犬性格出名友善，非常溫馴，喜歡跟不同動物做朋友。但外國有狗主早前在社交平台分享了一條短片，令大家對金毛尋回犬的夢想幻滅，片中可見金毛尋回犬「Napa」因不忿爸爸寵幸貓咪，自己頓時變成「局外人」，秒變吃醋狗狗的妒忌表現。

Napa天生樣子可愛，討人喜歡。（Ig＠napathegolden）

狗主飼養了一隻貓咪與一隻金毛尋回犬，日前他如常在家與貓咪玩耍，誰知家中的小金Napa突然吃醋，認為貓咪是最強小三，令自己無法得到主人的寵幸，於是牠做了一個動作，誓要趕絕貓咪！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片觀看，性格溫馴的小金Napa秒變吃醋狗狗的表現！▾▾▾

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主人經常要做狗奴及貓奴，真的忙得喘不過氣來，快要窒息了……

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

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▼▼▼▼▼這3狗1貓的組合，其實在微博上相當出名。這幾隻金毛尋回犬實在相當聰明懂人話，牠們憑著其聰明才智而走紅。點擊相片看當時情況，主人告知有客人怕狗，所以牠們趕快齊齊回屋裏。▼▼▼▼▼