日本瘋傳無頭6腳貓照　有人以為基因異變　眼利網民秒打破傳言

眼見未為真，縱然你真的是看到了，但也可能是某些東西所迷惑。

最近日本Twitter上，瘋傳一張只有6隻腳，前後都有尾巴，但沒有頭的貓咪照片。驟眼一看真的有點嚇人，但細看之下，網民很快便找到答案了！大家從相片中的蛛絲馬跡，找出了破綻。而日本手作神人，更是秒速已製成了高質模型，令熱潮持續。