日本瘋傳無頭6腳貓照　有人以為基因異變　眼利網民秒打破傳言

撰文：何東緯
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眼見未為真，縱然你真的是看到了，但也可能是某些東西所迷惑。
最近日本Twitter上，瘋傳一張只有6隻腳，前後都有尾巴，但沒有頭的貓咪照片。驟眼一看真的有點嚇人，但細看之下，網民很快便找到答案了！大家從相片中的蛛絲馬跡，找出了破綻。而日本手作神人，更是秒速已製成了高質模型，令熱潮持續。
別被嚇怕！你找到相片中的破綻了嗎?（twitter@fuuuusama）
這張6腳貓咪照，由Twitter帳號「ふづびっち麻婆豆腐」分享出來，在照片裏只見一隻貓咪平躺地板上。但似乎有點不對路，為何貓咪是有6隻腳，而且沒有頭，前後都是尾巴的呢？雖然推主早已有解說，但網民還是很樂意發揮無限想像去留言，「不明生物」、「基因突變」、「貓咪變身」、「拍異形續集嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片看真相，估不到這無心拍下的貓咪相，會引發成網上熱話】
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【點擊圖片放大看，網民不時會分享一些令人解釋不了的靈異相片，你能拆解當中的原因嗎？】
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貓咪真的很奇妙，牠總會不時用奇怪的方式出現在你眼前。你家的貓咪，是否也將牠神秘的一面展露在你面前呢？
【繼續看貓咪有趣故事，點擊圖看兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】
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