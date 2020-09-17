日本瘋傳無頭6腳貓照　有人以為基因異變　眼利網民秒打破傳言

寵物
撰文：
最後更新日期：

眼見未為真，縱然你真的是看到了，但也可能是某些東西所迷惑。

最近日本Twitter上，瘋傳一張只有6隻腳，前後都有尾巴，但沒有頭的貓咪照片。驟眼一看真的有點嚇人，但細看之下，網民很快便找到答案了！大家從相片中的蛛絲馬跡，找出了破綻。而日本手作神人，更是秒速已製成了高質模型，令熱潮持續。

別被嚇怕！你找到相片中的破綻了嗎?（twitter@fuuuusama）

這張6腳貓咪照，由Twitter帳號「ふづびっち麻婆豆腐」分享出來，在照片裏只見一隻貓咪平躺地板上。但似乎有點不對路，為何貓咪是有6隻腳，而且沒有頭，前後都是尾巴的呢？雖然推主早已有解說，但網民還是很樂意發揮無限想像去留言，「不明生物」、「基因突變」、「貓咪變身」、「拍異形續集嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看真相，估不到這無心拍下的貓咪相，會引發成網上熱話】

+5
+5
+5
流浪貓｜兩天沒回家　唐貓性格突變超黏人　靈媒一句解釋把媽嚇呆
我們愛過嗎？肥橘貓住寵物旅館　遇貓女搭訕　反應不及牠秒嚇呆
領養貓│流浪橘貓討吃被車撞　獸醫揭牠絕非貪吃　超感人原因公開

【點擊圖片放大看，網民不時會分享一些令人解釋不了的靈異相片，你能拆解當中的原因嗎？】

+8
+8
+8

↓↓↓點擊圖片觀看爆笑作品↓↓↓

+27
+27
+27

貓咪真的很奇妙，牠總會不時用奇怪的方式出現在你眼前。你家的貓咪，是否也將牠神秘的一面展露在你面前呢？

【繼續看貓咪有趣故事，點擊圖看兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

+3
+3
+3
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。