狗成長｜高山犬體型失控成長至80kg　3年間樣貌竟然一點也沒變？

毛孩是父母眼中的寶貝，縱然牠們的個子已經成長，但永遠在父母眼中仍是小孩。 這隻來自台灣高雄的高山犬可可，今年已經3歲。雖然在媽媽眼裏牠還是小朋友，但事實上牠已成長得比媽媽還要高大。每次街坊遇上時，都總會疑惑，媽媽怎麼變得嬌小了？

從小便看着可可長大，牠的每一個改變，都在媽媽心底留下深刻印象。（fb@巨嬰可可與牛頭妞兒）

可可是隻生活在台灣高雄的高山犬，雖然只有3歲，但體重已達80公斤，是份量十足的巨毛孩。事實上，媽媽養了兩隻巨毛孩，都是高山犬來的，因此每次放狗帶牠們外出，總是要用盡九牛二虎之力。幸好兩狗狗都很聽話，從不亂吠亂走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，可可這3年來的改變真的很大，但牠依舊是媽媽的小寶貝】

▼▼▼到底巨狗每天食量有多驚人？飼養牠們最大苦惱事是？立即點擊了解！▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

媽媽陳麗卿在Facebook分享可可照片時表示「怎麼能這麼可愛啦～根本就完全沒變欸～難怪會叫巨嬰可可」，而網民也回應指，「只是長得比較大隻，但一樣可愛」。

不過，也有眼利的網民相當細心，提出眼球不一樣呀！媽媽回覆：「因為幼犬大多是藍灰色，兩個月後才開始變成現在的顏色啊！」也有人說「小時候的舌頭沒有胎記？被調包了？」媽媽窩心回應：「牠們小時候，舌頭的斑點還沒顯現（越長越大後會越來越多呦）」

由此可見，媽媽對可可的一切都瞭如指掌，雖然牠現在個子比媽媽還要高大，但心底還像小朋友，在媽媽眼中仍只是巨嬰！

▾▾▾繼續看暖心狗狗故事，有人以為狗狗受傷了，走近才發現是大誤會！點撃圖片放大看來龍去脈▾▾▾