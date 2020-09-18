柴犬跟媽遊玩遇長腿巨獸　戲精柴被嚇倒　露超誇張表情是要討抱？

不少狗狗都有戲劇天份，牠們時不時會露出誇張的表情，令爸媽哭笑不得。 台灣有隻柴犬跟著媽媽外出遊玩，途中遇到巡遊，媽就叫牠過去拍照。結果，牠發現身後並非擺設，而是一隻巨獸之後，就露出了超誇張表情，令媽笑翻。

每次遇到柴犬「弟弟」感到驚慌的事情，牠都會緊緊抱著媽。（受訪者提供）

在台灣有隻剛滿一歲的柴犬「弟弟」，日前跟媽媽一起去高雄市的駁二藝術特區遊玩，沒想到牠竟然會遇到巨獸而被嚇倒，更露出超誇張表情跟媽討抱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽接受《香港01》訪問指，弟弟平日膽子不大，「牠只要害怕就會要討抱。」她平日三不五時就會帶牠出去玩，只要開車載牠去不認識的地方，牠一定會抓抓緊著她，不過落地後就生龍活虎了。這次弟弟到底遇到什麼，讓牠變成這個樣子呢？

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媽提及當天在藝術特區巧遇巡遊，於是就叫弟弟過去，想幫牠拍照留念，「牠剛開始以為對方是假的，後來看到對方會動才發現是真的，牠們就互看了一下，弟弟就嚇到，想趕快跑走。」她就意外地拍下了這張好笑的照片。

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日前，有狗主看到窗外暴雨，打算待天氣轉好再帶柴犬外出上廁所。不過牠的便意就像天氣一樣，說來就來、毫不講理。媽打算用理性的方法跟牠「談判」，結果卻換來悲慘結果。

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只要有食物，就可以控制到一隻柴犬？日本超萌柴犬「岳」就是其中之一，牠的主人時常在牠的頭頂擺放各式各樣的食物，每次看到有吃的，岳都會乖乖站著，展現出超強平衝力，就連模特兒難以做到的事情，牠都可以輕易辦到！

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