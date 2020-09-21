馬來西亞｜隔壁雪橇犬對着媽傻笑　她看到眼熟笑容秒嚇呆：就是牠

當有隻面熟的狗狗，對着你露出燦爛的笑容時，你的第一反應會是什麼呢？

在馬來西亞，有狗主突然見到隔壁家有隻雪橇犬，對着自己傻傻地笑，當時她還不為意，只是覺得雪橇犬有點眼熟。但當她回過神來，她才想起隔壁家根本沒有人住，這眼熟的狗狗原來就是牠！