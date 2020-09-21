馬來西亞｜隔壁雪橇犬對着媽傻笑　她看到眼熟笑容秒嚇呆：就是牠

撰文：何東緯
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當有隻面熟的狗狗，對着你露出燦爛的笑容時，你的第一反應會是什麼呢？
在馬來西亞，有狗主突然見到隔壁家有隻雪橇犬，對着自己傻傻地笑，當時她還不為意，只是覺得雪橇犬有點眼熟。但當她回過神來，她才想起隔壁家根本沒有人住，這眼熟的狗狗原來就是牠！
一隻雪橇犬對着自己傻笑，這熟識的感覺，令媽媽感到有點奇怪。（fb@Corgi and the gang）
這宗有趣的事件，來自馬來西亞檳城的狗主Cora Lim。她把這事分享到多個狗狗的Facebook群組裏，並逗得不少網民發笑。她指前幾天，當正要準備出門上班時，突然感覺到有目光注視着自己，於是四面張看，這時竟然看到一隻雪橇犬，正傻傻地對自己笑！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，究竟這隻突然出現的雪橇，為何會令Cora覺得這麼眼熟呢？】
這個有趣故事，令網民都開懷大笑了。怎麼家中狗狗，竟然會跑到隔壁家裏！幾天內已有千多人讚好，大家笑着留言，「自己家和隔壁家，不用分得這麼細」、「別人家比較好玩」、「隔壁飯菜比較香」、「牠是認錯家啦！」、「下次要在門口貼狗狗照片，牠才知道哪間是牠家！」
▾▾▾往下拉繼續看，雪橇犬就是這麼頑皮，這次牠不去隔壁家，而是……▾▾▾
居住在台灣的雪橇犬Sora，日前趁著媽外出洗衣服時偷溜出門，及後家人搜遍住處附近都找不到牠，直至回家聽到牠的聲音才發現牠跑到屋外的水溝裏！而且還變種成一隻巨大灰鼠......
▾頑皮的Sora竟然跑進水溝裏，變身成一隻巨型老鼠？點撃圖片放大，看真身▾
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