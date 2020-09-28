領養狗｜小唐狗第一次照鏡見自己分身嚇呆　網民神回應媽點頭認同

有留意過，家中狗狗照鏡子時的反應嗎？ 這隻小唐狗在照鏡後，像是被什麼驚嚇得愣在原地一動也不動。牠上看下看，左看右看，看了許久也不願離開，就連媽媽叫牠也沒有回應。網民看到狗狗照鏡後的反應，隨即創意無窮，紛紛留言表達意見。大多數人都認為，狗狗是覺得自己實在是太帥了，不能自拔！

這隻來自台灣高雄的唐狗叫咪嚕，牠現在才6個月大，對身邊所有事物都充滿好貴。這次是牠初次面對面大鏡子的畫面，沒料到牠會呆看鏡子，然後像是在發呆。網民更幽默回應，指狗狗是「天生麗質難自棄！」但這點秒被媽媽認同了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，可愛的咪嚕究竟對着鏡子做了什麼，會令人覺得牠「天生麗質」】

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媽媽透過Facebook接受《香港01》訪問時表示，當初從高雄的壽山收容所接咪嚕回家，全因為自己本身喜歡狗狗，加上知道台灣有太多流浪狗無家可歸，只是想盡一份小小力量，給狗狗一個溫暖的家。

本身家裏已有一隻狗狗，今年6月時才把咪嚕接回家，想讓牠與家中狗狗成為好朋友。當時咪嚕才3個月大，看着咪嚕一天天成長，媽媽很是安慰。

沒想咪嚕的照鏡行為，會引起這麼多人討論。不過，咪嚕這麼可愛，有誰會不喜歡呢？想看咪嚕的最新近況，記得讚好牠的Facebook專頁我是咪嚕Iammirumiru！

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