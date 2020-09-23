唐貓│橘貓連續700天偷走　回家時腳邊沾滿沙　姐姐揭最感動原因

相信大家都聽過日本《忠犬八公》的故事，秋田犬「八公」每天都去車站等待主人，即使主人離世近10年，牠仍然每天在車站等待主人歸來。馬來西亞近日出現了相似的寵物故事，有貓主在社交平台分享了愛貓的故事，指牠的手腳每天都會沾上泥沙，原來牠連續700天都到一個地方，為的是排解一種思念。

貓咪娜娜每天都偷走出門。（facebook圖片：Hazlynn Nozi）

馬來西亞網民Hazlynn Nozi家裏養了一隻名叫「NaNa（娜娜）」的橘貓。牠每天早上都會從家裏溜出門，每次回來手腳都會沾著泥沙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

娜娜這兩年來一直過著重複的生活，風雨不改。Hazlynn日前（9月19日）社交平台發文分享娜娜出走的原因，結果原因令不少網民感到心酸。

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Hazlynn Nozi日前在facebook群組分享了娜娜的故事。（facebook群組截圖）

「跟家裏其他貓咪相比，娜娜是隻特別的貓咪，跟父親有著特別的聯繫。」Hazlynn補充道指，她的父親以前每天都餵牠吃早餐，然後才到清真寺參拜。娜娜每天都會跟著他的腳步，並等待他參拜結束，再一起回家。

Hazlynn把貓咪的故事分享到馬來西亞的facebook群組「Kelab Pencinta Kucing Malaysia」，結果帖文一出，就引起無數網民關注，不少人都認為娜娜是隻忠誠的貓咪，為牠的故事感到心碎。

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為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

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