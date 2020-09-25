豹貓每次看獸醫似打仗　遇美男獸醫行為超反常　媽見這幕嚇呆

貓奴們還記得上次帶主子看獸醫的經歷嗎？許多貓咪都非常抗拒看醫生，一到診所就會很害怕，不停喵喵叫，或者瑟縮一角。但台灣有貓主表示，家中的豹貓「樂樂」每次一見到醫生，就一臉陶醉，非常享受看醫生的過程，而且還會向醫生撒嬌，令媽媽非常無奈，哭笑不得。

樂樂現時7歲，是一隻非常活潑的豹貓。（受訪者提供）

貓主陳小姐接受《香港01》訪問時表示，樂樂原本是寵物店不要的貓咪，之後被人收養，但前主人無力再養樂樂，最後才交給陳小姐照顧。樂樂之前因為腸胃敏感不停看獸醫，但都無法改善，每次抽血檢查亦令牠非常討厭。最後直至遇上美男林醫生，醫好了長期拉肚子的問題，而令樂槳愛上了林醫生，更做出這個舉動，嚇呆陳小姐……

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陳小姐指「樂樂簡直當診所是自己的家，當林醫生是自己的乾爹」，令她非常無奈。網民看完照片後紛紛表示「沒辦法人家愛上醫生了，麻麻你就認了吧」、「醫生叔叔能給他妳給不了的東西」、「他可能哪天就賴在醫院不回家了」。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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