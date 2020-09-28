中秋節狗狗不可食人類月餅　這口味比朱古力更毒　附寵物月餅食譜

臨近中秋節，不少狗主都希望與狗狗快樂一起過，把人月兩團圓的月餅與狗狗共同分享。但事實上，坊間的月餅絕對不適合狗狗吃，亂餵的話會令狗狗腸胃不適，甚至可以致命。就算狗狗流着口水，用渴望的眼神看着你，也不應分給牠吃。

想讓狗狗吃月餅，自製健康月餅也是一個好方法。

中秋節大家都會賞月吃月餅，不少狗主也希望把美味的月餅與家中愛犬分享。但事實上，月餅的主要成分是麵粉、白糖、食用油等高熱量材料。

對狗狗來說，高油、高糖、高脂脂都是非常難消化的食物，狗狗的腸胃與人類不同，吃月餅會引起不適。餵狗狗吃月餅，最終只會害了狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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【點擊圖片放大看，中秋常吃的5種食品，原來都對狗狗健康有潛在危險】

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【想與狗狗分享月餅，可替牠製作營養豐富的狗狗月餅，一起吃着月餅過中秋節】

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另一款狗狗也能享用別的中秋月餅，這次選用的是用葛粉做餅皮，內餡是南瓜和蓮子，讓狗狗和你一齊賞月享用美食！

給狗狗吃人類吃的月餅，其實真的是百害而無一利。為了狗狗的健康，真的不應亂餵月餅給牠們吃。如果真的想給狗狗吃月餅，自製健康有營養的月餅也是不錯的選擇。

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