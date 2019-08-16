美國食品藥物管理局FDA發警告　木糖醇可奪狗命　這些食品全都有

不少人覺得狗狗可以隨意吃人類的東西，可以粗養。但事實上現在有許多人類吃的食品，都添加了不少化學物質，這些東西輕則令狗狗產生不適，重則有可能致命。而木糖醇就是一種最容易被忽略的添加劑，它除了出現在食品裏，還有機會在日用品中出現。即使包裝上寫著「無糖」，但實際上也可能含有木糖醇。

木糖醇不只存在於食物內，有些日用品中也含有。（youtube@U.S. Food and Drug Administration）

有養狗的主人都應該知道，朱古力裏的可可鹼對狗狗有危險，不能給狗狗吃到。但其實除了朱古力外，如果狗狗吃到含有甜味劑木糖醇（Xylitol），也有可能引起肝衰竭，嚴重的更會致命。

狗狗好奇心強，有時會翻主人隨身物並吃掉，隨時吞下香口膠有喪命危險。（youtube@U.S. Food and Drug Administration）

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美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）在今年7月再次發文向各寵主提出警告，木糖醇對狗狗來說是極危險。而且木糖醇存在於許多日常食用的產品中，千萬要小心別讓毛孩吃到！

什麼食物含木糖醇？

或許仍有不少人對木糖醇感到陌生，但其實它使用的層面十分廣泛。木糖醇（Xylitol），也有人直譯成曬駱駝，歐盟添加劑編碼為E967。它是一種常見的糖替代品，常見於香口膠中。然而，對於狗狗來說，木糖醇有潛在致命性的成份，吃後可能引致全身乏力、肝衰竭、迷失方向、顫抖或癲癇發作，甚致死亡。

已有不少案例，是因主人一時疏忽，令狗狗誤食木糖醇產品而喪命。（youtube@U.S. Food and Drug Administration）

木糖醇只對狗狗有害？

簡單來說，人和狗的血糖都是由胰臟分泌胰島素來控制，而胰島素能夠讓血糖降低，並維持在正常範圍內。對人類來說，木糖醇不會刺激胰臟分泌胰島素，但狗狗進食木糖醇產品後，狗狗的胰腺會混淆木糖醇與真正糖分，繼而釋放胰島素，令狗狗血糖含量變低。在食用後10分鐘至1小時，狗狗的血糖就會快速地下降，不治療的話就便有可能危及生命。

無糖雪糕竟含木糖醇

雖然木糖醇不是什麼新發明的產品，早前有狗狗誤吞香口膠中毒，也有誤食含木糖醇布朗尼喪命事例。而近期，FDA獸醫中心的Martine Hartogensis醫生指出，他們處理的幾宗案例中，包括關於「無糖雪糕」中所添加的木糖醇，導致狗中毒事件。因此，他們再次發文呼籲各寵主要正視木糖醇問題，留意包裝標籤上的說明，而「無糖」二字，不能反映食品當中是否含木糖醇。

FDA接連收到求助，指狗狗吃下無糖雪糕時出現肝衰竭。診治後才發現，原來無糖雪糕裏同樣含木糖醇。（Photo by Christian Bowen onUnsplash）

其他常見日用品裏，有可能添加了木糖醇成份：

香口膠

薄荷糖

牙膏

烘焙食物

咳藥水

維他命丸

漱口水

花生醬及堅果醬

無糖雪糕

【點擊圖片看看還有哪些食物是對狗狗有潛在危險】

相信許多人都聽過不能給狗狗吃朱古力，因多吃隨時可能致命。但原來除朱古力外，許多人類的食物，對狗狗來說都是相當危險。《香港01》搜羅10款對人類來說是美食，對狗狗卻有潛在風險的食物，主人們一定要留意，別讓狗狗亂吃。（VCG）