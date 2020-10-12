柴犬搜遍全家找不到心愛玩具　網民看到牠的尾巴秒同情：被作弄了

柴犬就是固執！當牠要做某件事時，總是會很堅持。 早前，有媽媽分享了家中柴犬找心愛玩具的有趣影片。畫面中可看到，柴犬不斷在家中四周搜索，不論是椅子下或是鐵籠內，牠都搜索了好幾次，只希望找到心愛玩具，可惜最終都沒找到。

究竟柴犬Happy要找的是什麼呢？但眼利網民一眼已看穿。（fb@平安）

【點擊圖片放大看，究竟柴犬Happy在找什麼，為何網民都很同情，稱柴犬被欺負了呢？】

+ 22 + 22 + 22

網民看到柴犬Happy的可愛動作，都被逗得笑了出來。沒想過媽媽的惡作劇，會令柴犬忙上一陣子。「尾巴好有戲！」、「柴柴表示：奇怪！明明有聞到娃娃的味道啊！」、「明明我沒有亂放，就是找不到」、「我只看到又肥又翹的臀」、「超可愛的啦，我家的掛尾巴牠會直接生氣的丟掉」。

【柴犬真的很可愛，點擊圖片放大看另一隻柴犬故事，媽媽做了什麼避免柴犬受傷？】