柴犬偷藏滷水雞腳　隔日叼著離家　媽尾隨揭暖心原因：牠不貪食

柴犬「漢堡」偷偷叼走了家人吃剩的雞腳，還小心翼翼地呵護著。媽最初以為牠想藏起來，之後再慢慢品嚐。沒想到，牠翌日便竟然帶著雞腳出門，最後還做出令人意想不到的行為。

漢堡時常會把食物留著，背後原來有個超窩心的原因。（受訪者提供）

日前，1歲的台灣柴犬「漢堡」，趁著姐姐吃完東西沒收好，鬼鬼祟祟地從桌上偷走了一隻滷味雞腳，媽媽朱珍稼發現的時候，漢堡一直睡在地上，小心翼翼地呵護著雞腳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽透過facebook接受《香港01》訪問表示，漢堡時常會把肉、零食收起來，然後把這些食物帶出門，她指出：「一開始，我們以為牠是要咬著自己路上吃。」沒想到，漢堡這行為背後有個超暖心的原因！

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「看到牠這樣覺得可愛又好笑。」原來漢堡並非第一次這樣做，媽媽看到牠叼著雞腳出門，於是決定用手機拍下這個暖心的場面！

她及後把漢堡顧雞腳的影片放到facebook群組「柴犬司令部」，吸引多達2千網民點讚，部分網民留言指：「有情有義的毛孩」、「我家的肯定自己速速吃掉」，大家又有被漢堡感動到嗎？

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