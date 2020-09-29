餵雞肉、魚肉罐罐流浪貓全不喜歡　喵狂舔這部位　媽秒猜出答案

流浪動物難以保障三餐溫飽，因此很多好心人都會為牠們準備食物。 台灣有貓主多年前開始為住處附近的流浪貓狗準備食物，其中有隻貓老大深得她喜歡。日前，她如常為貓老大準備了食物，可惜轉了幾款鮮食後，老大還是不滿意，繼續在一旁舔毛，她想了想、終於明白牠的暗示。

虎斑貓「角頭老大」每天定時會上門討吃。（受訪者提供）

台灣網民陳怡玲住處門外不時有流浪貓流連，其中一隻名為「角頭老大」的貓咪，牠每天都會定時出現在她的面前討吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她接受《香港01》訪問時表示，角頭老大差不多五年前開始找上門，她每天都會幫牠準備食物，「平常都是飼料跟罐頭，不會挑食，遇到假日就不一樣了，知道我們會準備比較多好料，所以特別挑。」

日前，她看到角頭老大在她家門前，一邊舔著大腿的毛，一邊等待她準備食物。結果牠舔了幾口，就往外面走，她以為口味不對，馬上弄第二道菜，可惜牠仍然不為所動。她想了想，原來角頭老大早就暗示牠今天要吃什麼，終於猜對老大的心思......

▾▾▾角頭老大給的暗示，大家又有猜出來嗎？點撃圖片放大：看答案▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

「我默默地蹲在旁邊，把肉撕給牠吃，牠終於吃了......突然覺得我好卑微啊......」原來角頭老大一開始就在暗示，她突然恍然大悟，難怪她弄了三、四碗，角頭老大都不吃。

「這陣子開始帶小弟來了。」原本角頭老大都是獨來獨往的漢子，最近卻三五成群地出現在她門前。她每次看到有小弟跟在身後，都會特別照顧老大，「不然老大都會把牠專屬的好料讓給別人。」

▾▾▾浪貓總帶著勢不可擋的氣勢！往下拉繼續看霸氣浪貓的故事▾▾▾

土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

▾▾▾點撃圖片放大：看母貓Mimi與3隻小貓的幸福萌照▾▾▾

+ 41 + 41 + 41

在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？