拉布拉多尋回犬｜越養越不對勁　兩個月後變種立耳唐狗嚇呆所有人

不少人都曾經被小狗楚楚可憐的萌臉欺騙過，帶回家養幾個月後，才發現牠的樣子截然不同，根本就是詐騙集團成員！ 台灣有位狗主在社交平台分享指，朋友送了一隻「拉布拉布多尋回犬」給她，結果她養兩個月後，狗狗的樣子竟然有超級大轉變，簡直是另一個品種。

垂耳狗大變身

她曾經養過一隻拉布拉多尋回犬，狗狗在兩年前以14歲高齡離開。事後，她一直想再養一隻拉布拉多，於是朋友便為她送上「喜樂」。她看到喜樂一張酷似拉布拉多的臉，加上一雙標誌性的垂耳，也沒有多懷疑牠的身分，結果養兩個月後，開始越來越不對勁，喜樂的垂耳竟變成立耳！原來牠是隻小唐狗！

▾▾▾媽越養越不對勁，狗狗在兩個月後露出真身，點撃圖片放大：看牠長大後真面目▾▾▾

「我家以前養的拉拉，跟唐狗個性真的相差很多。喜樂每天都在爆衝，可以嗨一整天。」她指喜樂的性格比較頑皮，而拉布拉多的性格比較穩定。

「我是不是遇到詐騙集團？」她把喜樂的照片放到facebook「有點毛毛的」，吸引了多達1千多位網民點讚。不少網民都留言大讚喜樂的立耳可愛，例如「耳朵好搶戲」、「耳朵很漂亮」。也有網民留言安慰她，指出喜樂是「皇家唐狗高級品種」！即使不是拉布拉多也很可愛、貼心。

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來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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