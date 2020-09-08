狗流血｜牧羊犬「滿臉鮮血」　媽跑往急救　靠近看才知是大誤會

狗狗頑皮起來，真的會令主人大吃一驚！ 日前，有位狗主帶了兩隻牧羊犬到果園玩耍，當她忙著採收水果時，牠們也忙著搗蛋，她回頭一看，驚見牠們滿嘴「鮮血」，她擔心地走過去，才發現是大誤會。

主人回頭發現狗狗滿嘴鮮紅，以為出大事了！走近才發現牠們是頑皮鬼。（facebook圖片：KELLY & KEIRA）

台灣有位主人養了兩隻牧羊犬姊妹花，分別是邊境牧羊犬「Kelly」和澳洲牧羊犬「Keira」，日前這位媽帶著牠們一起去朋友家的果園玩耍，來個果園一日遊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽接受《香港01》訪問表示：「那是朋友的果園，水果都是沒有灑藥的，狗狗們常常去，以前有採過火龍果、香蕉、芭樂、楊桃等。」媽跟朋友到達果園沒多久，就開始忙著採收水果的時候，Kelly和Keira閒來沒事就在忙邊玩耍，結果媽回頭卻看到牠們血流滿臉！主人急忙地跑過去，卻發現超大誤會！

▾▾▾以為狗狗受傷了，走近才發現是大誤會！點撃圖片放大看來龍去脈▾▾▾

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「帶牠們去也是做好準備讓牠們開心玩，弄髒沒關係。在沒有安全考量的前提下，開心最重要。」媽把Kelly和Keira「血流滿臉」的照片發布到facebook專頁「KELLY & KEIRA」，大家看完之後，都馬上留言問媽有沒有為牠清洗乾淨，媽指出：「洗了，但好像還有點微微的粉紅，反正玩得開心最重要了！」

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很多狗狗都很貪吃，基本上只要將「能吃的東西」放在牠面前，基本上很快就會消失。縱然是久經訓練的狗狗，也難以忍受美食當前。但有研究指，某些狗狗天性是特別貪吃的。這裡列出了10大貪吃狗狗品種，你家狗狗也包括在內嗎？

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