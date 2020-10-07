恐怖狗場｜饑餓柴犬狗咬狗　200狗斷糧水　義工揭慘劇荒謬原因

浪舍狗場事件驚震全港，近日台灣竟然出現了一個浪舍的翻版！ 台灣有位動物義工日前在社交平台分享，嘉義縣有狗場竟發生缺水缺糧的狗咬狗事件，而導致狗隻落得如此下場，全因場主一個自私原因。

從義工提供片段可以看到柴犬在啃咬同伴屍體。（受訪者提供）

鄭先生接受《香港01》訪問指，狗場內約有200隻狗狗，當中不乏名種柴犬，據狗場前員工指，這些柴犬都是繁殖用來賣的。他日前收到義工通報，指該狗場疑因糧食不足，發生柴犬狗咬狗事件，希望獲得他的幫助。

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出手贈2700元狗糧

鄭先生平日也有救援流浪狗，所以備有不少為流浪狗而準備的狗乾糧、濕糧，他收到消息後，馬上把超過一萬台幣的狗糧（約港幣2700元）趕到狗場，「我看狗狗都很餓，狗狗全部蜂擁而上搶食。」

他及後亦把被咬的柴犬屍體，送到寵物殯儀火化，讓牠安息。他透露，義工們已經向台灣動保局投訴，目前正進入司法程序。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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