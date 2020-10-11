【貴婦狗】狗狗為陪姐趕功課不睡覺　熬夜兩晚殘樣盡現令網民心痛

狗狗是忠誠的伴侶，牠們會默默守候在你身旁。 這隻睡眼惺忪的狗狗，一臉倦容令人於心不忍。原來，牠已連續兩天沒有去睡覺了！但網民查明原因後，卻都說這狗狗是忠犬，一定要給肉肉作為獎勵。

為何Bonzo會被網民大讚牠是忠犬呢？原來牠竟為主人做了這件事。（twitter@Mary_Dopping）

【點擊圖片放大看，狗狗Bonzo捱夜兩天超殘樣子】

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狗狗真的很窩心，牠怕姐姐要獨自一人熬夜，所以怎樣也要陪着。最終狗狗Bonzo的樣子，真的是睡眼惺忪，樣子很殘很疲累。不過，牠亦因此一夜成名！Twitter上得到22萬人讚好，大家都稱Bonzo是忠犬呢！

▾▾▾狗狗真的很窩心，牠見主人還未回家，便一直站在大門前。點擊圖片放大看，黑柴蹦康每晚聽到鑰匙聲的暖心舉動！▾▾▾