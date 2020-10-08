唐貓囝囝10個月大仍未有睪丸　領養義工告知真相媽秒速崩潰

身為寵主，理應對主子的一切事情非常熟悉，簡單如生活作息，飲食習慣，都應該瞭如指掌。台灣有貓主早前表示，家中雄性唐貓「大頭」已經10個月大，但仍然未有蛋蛋，主人一直以為貓咪是發育不全，患有隱睪症，非常擔心，每天都問貓咪「蛋蛋什麼時候才會長出來」，但日前貓主才獲義工告知背後真相，令她非常崩潰。

大頭10個月大，天生就比較安靜，不會一直喵喵叫。（受訪者提供）

但因黃小姐是新手貓奴，她把貓咪帶回家後，找了一位男義工先幫忙照顧貓咪3個多星期，並帶牠們到診所打針及檢查，之後她再接手。男義工告知貓咪們性別後，黃小姐收編了大頭，並將另一隻賓士貓送給朋友，另外一隻貓咪則交給義工處理。

10個月大仍未有蛋蛋 誤以為貓發育不全

回家後，黃小姐見大頭一直未長出蛋蛋，以為貓咪發育不全，像她以前養過的狗狗一樣，要到1年後才有蛋蛋。所以，黃小姐天天都問大頭，究竟什麼時候才會有蛋蛋。但日前她想領養新貓咪陪伴大頭，當見到其他雄性貓咪4個月大，已經有蛋蛋時，義工才告知她背後真相，令她秒速崩潰！

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黃小姐表示，知道大頭是女生之後，跟牠道歉了，「感覺牠對我比較溫和，都會一直抱著我的手手」，叫牠的名字也會過來！她指自己對大頭有愧疚，現在就算牠搗蛋，她都不敢再打牠的屁股了。

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日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！

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