7kg唐貓腰間有大車軚　想舔肚腩毛但脂肪阻擋　下秒做超麻甩動作

俗語話，「十隻黃貓九隻肥」，但是次肥貓的主角是一隻貌似美國短毛貓的灰色唐貓「胖芙」。台灣貓主早前在社交群組分享，胖芙的日常肥胖趣事。當日胖芙打算清潔腰間的毛毛，可是由於有一個大肚腩，以及天生手短的關係，牠無法輕鬆自如地舔毛，最後竟要做出這個超麻甩的動作，才成功舔到幾條貓毛，令媽媽哭笑不得。

胖芙現時4歲，是一隻雌性的唐貓。（受訪者提供）

雯子指，因為胖芙遺傳了貓媽媽天生手短腳短的問題，經常被誤會有10公斤以上。而且胖芙小時候感染過貓冠狀病毒，以及有新陳代謝問題，才會一直易胖，現時已積極減肥，控制體重。

日前胖芙希望清潔腰間的毛毛，但礙於腰間有條「大車軚」以及手短，胖芙不能輕鬆打理毛髮，最後牠竟然想到這個極度麻甩的行為……

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雯子表示，胖芙現時有腎衰問題，加上代謝異常的情況，已經很少給牠吃零食，亦要留意牠的水分攝取，有時都會煮鮮魚湯，及將罐罐加水，打皮下水等等的方法，幫助胖芙對抗病情。所以，雯子目前幾乎都帶胖芙上班，控制牠的飲食及定時餵牠吃藥。

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