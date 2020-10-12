唐貓｜出門旅遊託婆婆餵4貓　每餐一匙　舅回家見超誇張份量崩潰

相信不少主人都試過出遠門時，交託家人代餵家中主子，但最後經常所託非人，表現同期望都會有落差。台灣有貓主早前在社交平台表示，自己一家人日前趁中秋連假出門旅遊，託住在附近的婆婆幫忙餵飼家中4隻貓咪，更叮囑婆婆要「一個碗一湯匙，早晚各一次」。誰知他們回家後，驚見貓碗乾糧出現超誇張份量，不禁慨嘆「有一種餓是婆婆覺得餓」。

高先生養了4隻唐貓，牠們都是同出一胎，感情很好，相處融洽。（受訪者提供）

婆婆在連假裡，每天都會打電話給他妹妹，交代貓咪情況，十分盡責。婆婆更指主子們食量少了，令妹妹一度擔心貓咪是不是因為分離焦慮，而影響食慾。但當他們結束行程回家後，高先生竟然發現這樣的場景....

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高先生指自己不會怪責婆婆，認為她也是出於好心，怕牠們會餓。主子們現時見到婆婆，也會喵喵叫要婆婆餵牠們呢！網民見到他的影片後，紛紛笑指「婆婆照體型目測食量」、「婆婆覺得這湯匙，太小哪吃得飽」、「婆婆養的貓咪」、「有種餓叫做婆婆覺得你很餓」。

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日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！

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