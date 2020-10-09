唐貓腎衰竭離世2個月　40歲不孕症媽胸脹求診　結局比中獎更開心

貓狗的生命非常短暫，即使壽命再長，也比不上人類。 台灣有隻唐貓在兩個月前離開了，媽在牠離開前，曾經叮囑牠要回來，繼續做她的家人。沒想到，兩個月後，貓咪真的為她帶來了驚喜！

冰棒是一隻超乖巧的天使貓，2個月前真的去當天使了。（受訪者提供）

等媽回來最後道別

這麼可愛、乖巧的天使貓，在兩個月前離開了，媽接受《香港01》訪問指出，冰棒可能太早絕育，導致牠的尿道過短，引起腎衰竭，「有一天回家，牠就倒在地上了，已經無法動彈，只剩下眼珠子在轉、喘著氣。」冰棒一直等媽回來，作最後的道別，媽當場淚崩、跟牠說：「謝謝你等我回家，你再回來當我孩子好嗎？」結果，兩個月後之後，冰棒真的回來了！

▾▾▾唐貓冰棒堅守對媽的承諾，兩個月後回來了！點撃圖片放大：看詳情▾▾▾

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兩個月後，西瓜覺得身體有點不對勁，於是去看醫生，卻發現是冰棒給牠大驚喜！她感恩地指出，「我相信這是牠，才會讓我毫無準備來個驚奇大禮包！」

「我期待這件事10幾年了，怎可能發生？我在一路上碎碎念：冰棒阿！不會吧？這麼快阿！」西瓜的丈夫、孩子知道冰棒要回來的消息，都覺得非常期待，「牠是很討人喜歡的貓，時常在旁邊陪著我們，是個乖孩子。」

她把這個喜訊分享到facebook群組「愛貓聯盟」，獲得6千多位網民點讚，不少網民都恭喜西瓜再次成為冰棒媽，「恭喜再續前緣」、「牠回來找妳了，好感動喔！」、「太好又相遇了」！

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黑貓還是「送子貓」，原本患有不孕症的台女也因黑貓而懷孕。

黑貓經常被人標籤是不吉利的象徵，不過有貓主就要替黑貓平反，親身證明黑貓超吉利！台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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