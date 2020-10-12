18歲黑柴犬離世後　媽在家忘不了這慣性舉動　網民聽見都哭出來

每隻毛孩都是家中重要一員，牠們離開所帶來的傷痛，是旁人難以明白的。 近日有網民分享，她對家中老柴離開的悼念文。雖然黑柴已達18歲高齡，去了彩虹橋已一個多月，但家人還是很想念牠，希望牠能成為快樂天使，繼續開心活下去。

「一轉眼18年過去，很習慣有牠，非常想念牠！」這是媽媽在憶起已離開近1個月的柴犬時，最深情的心底話。

【點擊圖片放大看，究竟什麼樣的一個習慣性舉動，令媽媽總是想起這已離開的小可愛】

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網民看到豆豆離開，媽媽的舉動也令人心酸，大家紛紛留言鼓勵，希望早點離開傷痛。「豆豆現在一定是在很美好的地方自由自在」、「陪他終老很不容易，雖然臉都花白了，還是很可愛」、「自由自在飛翔遊玩了」。

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日前，有狗主看到窗外暴雨，打算待天氣轉好再帶柴犬外出上廁所。不過牠的便意就像天氣一樣，說來就來、毫不講理。媽打算用理性的方法跟牠「談判」，結果卻換來悲慘結果。

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