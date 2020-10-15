德國牧羊犬被打安樂死針後埋葬　牠拒絕死神召喚　竟從泥土中復活

每個生命都是寶貴的，絕不應輕易放棄。 早前，在俄羅斯有司機開車經過公路時，發現路旁有隻被大雨淋濕的德國牧羊犬，本來她已驅車遠去，但腦海中縈迴着狗狗可憐樣子，於是開車折返，並救起了狗狗。她更將狗狗送到最近的動保組織手裏，並揭發狗狗原來有悲慘身世。

這個曲折離奇的故事，來自俄羅斯。一隻被注射致命毒針的德國牧羊犬Kiryusha，更被主人埋葬在公路旁。但牠奇蹟生還，更用盡方法爬出土堆。最終，被39歲的女司機Olga Lystseva救起，並送到動保中心救治。

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Kiryusha被救起時身體瘦弱，雙爪可能因用力撥開土堆，有明顯的傷痕，但牠生存意慾很強。動保中心Kind City的員工Ekaterina Nimak表示，「Kiryusha在收容所裏表現得非常冷靜，用牽繩便可帶牠外出，牠也不會暴衝，很少和其他狗狗發生衝突，也不會亂吠叫，是隻對人很友善的狗狗。」

這隻大難不死的狗狗，目前已在暫託家庭照養，當有合適領養者時，牠便會有一個新家。

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