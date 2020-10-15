雪橇犬｜二哈每次做錯事便往泳池躲　網民知爆笑原因後大讚聰明

實在不知道，究竟雪橇犬是聰明還是呆呆笨笨了。這隻生活在美國的雪橇犬，每次在惹怒媽媽時，牠都會拔腿就跑，逃出大門，然後跳到後院的泳池裏。媽媽對牠這個行為很是無奈，但網民們卻大讚狗狗實在很聰明。

雪橇犬Blue精力充沛，但百厭搗蛋時實在苦了爸媽。（Emma Klapper）

這隻生活在美國佛羅里達州的雪橇犬叫Blue，媽媽Emma Klapper表示牠從小就是很百厭，就如一般雪橇犬般精力旺盛，喜歡調皮搗蛋，咬爛家中的東西，早已是生活日常。最近，牠在做壞事被媽媽訓斥時，總會第一時間跳到水裏？媽媽留言到這背後原因時，實在哭笑不得，這百厭鬼也實在太聰明了吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何雪橇犬Blue做壞事被責罵時，總會跳到水池裏呢？】

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網民看到雪橇犬Blue的有趣行為，都大讚牠很聰明！「果然道高一尺，魔高一丈」、「不是說雪橇犬都是傻傻的嗎？」、「你每次把毛髮弄濕，最終苦了爸媽替你吹乾，想起便痛苦」、「逃避不是辦法，乖乖別惹爸媽生氣」、「叻仔！快要氣死爸媽了」。

【雪橇犬做錯事搞破壞是很平常事吧？點擊圖片看另一隻雪橇犬Muse，牠做錯事後如何扮沒事，不過精明媽媽已秒看破牠的計謀】