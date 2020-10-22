滾水燙懷孕母貓釀1屍5命令人髪指　央視譴責評論成熱搜獲網民超讚

可以不愛，請別傷害。貓咪就是家人，怎能忍心傷害！ 山西太原一名男子，早前將貓咪關到籠中，原後用滾水淋到懷孕母貓身上，最終釀成1屍5命慘案。事件引起大眾市民廣泛關注，就連官方傳媒央視亦發文評論，呼籲應盡快為禁止虐待動物立法。

母貓被救起時已相當虛弱，更有淚水不斷湧出，相當痛苦。（影片截圖）

這宗令人髮指的虐貓事件，發生在10月19日（星期一）的山西太原。當時有人看到路邊有男子將一隻白貓鎖在籠子裏，然後用開水淋到貓咪身上。貓咪傳出痛苦的悲叫聲，引起路人關注。當時賀女士正好路經，隨即上前阻止並報警求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【圖片可能會帶來不安，慎入！！】

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當街燙死懷孕母貓致一屍五命的男子已被警方帶走，但因為法律空白，他很大可能不會受到太重的責罰。反對虐待動物是全社會共識，但目前也僅停留在道德層面。每當有虐待虐殺動物之事發生，公眾除了譴責，別無他法排解憤怒。今年「兩會」多位代表委員建議對此立法，我們期待對生命的敬畏，盡快有一層法律的底線！ 央視新聞微博發文

網民回應激烈，讚同應盡快立法禁止虐待動物。(網上截圖)

隨着傳媒與網民的關注，就連官方媒體央視也在微博發評論，直指應盡快立法禁止虐待動物。在評論下方則有過萬則留言與轉發，可見網民都認同，現在保護動物條例實在太過時，沒有給予到動物適當的保障。

網民紛紛怒斥男子的行為，「動物也是生命，憑什麼要被這樣虐待！」、「趕緊立法保護，以減少某些惡魔對小動物的傷害」、「這是一個大國應該具備的法律」、「不能再這樣下去了」、「這種虐待狂該死，支持立法」。

【可以不愛，請別傷害。點擊圖片放大看，另一宗令人氣憤的事件。】

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▾▾▾在香港也有虐待動物案例，點擊圖片放大看，5宗虐畜案件的經過，判決結果荒謬程度！▾▾▾