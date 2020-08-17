離婚男為報復虐前妻　長期綁雪橇犬在花園　骷髏狗獲救後變王子

人與人之間的糾紛瓜葛，絕不應轉移到毛孩身上！ 在美國，有男子與妻子離婚後，竟然以虐待前妻愛犬來報復。兩年來狗狗一直被綁着，而且沒有得到適當的照顧。狗狗瘦得骨瘦如柴幾乎喪命，幸好動保組織及時介入救出狗狗。最終更替狗狗覓得新家，牠變化之大，令義工都感到驚訝！

狗狗被虐兩年，一直被綁着更沒人照顧。（petangelsrescue）

這宗殘忍的虐狗事件，發生在美國俄克拉荷馬州。動保組織Pet Angels Rescue接報，指有人將狗狗長期綁在後花園，而且疏於照顧，狗狗瘦骨嶙峋很是可鄰。動保組織派義工前往，看到這骷髏狗時很是驚訝，沒想過這狗的真實身份，原來是隻雪橇。牠被虐待成這樣，令義工們很是傷心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不能因人類之間的爭執，而令狗狗受苦。新主人在領養Finn前，已清楚了牠的故事。他樂意為Finn提供最好的生活環境，並且很讚揚Finn的求生意欲，牠從沒有放棄過生命！

你不應被過去的傷痛所規限着！ Finn的新主人

網民看到Finn的故事後，都很是心痛。幸好最終牠找到一個好的家庭，有愛錫牠的人！「人類的事，不應牽連到狗狗」、「兩年的日子實在不好過，但你捱過了，你會有好日子的」、「沒人有權剥奪狗狗被愛的權利」、「可以不愛，請別傷害」、「離婚與虐狗是兩件事，根本心理有問題」。

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