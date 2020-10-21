柴犬被殺｜爸憑線索找上門　驚見鮮紅凍肉　閉路電視揭疑兇身份

貓狗跟人一樣，有超強的好奇心，所以主人應該要時刻看顧好牠們，被免牠們走失。 青島有位狗主走失柴犬，他隨後依照區內的閉路電視片段，一步一步找到愛犬的行蹤，得悉牠被一位賣水果的老人帶走。他馬上趕到老人家，以為可以跟狗狗團聚，卻發現老人家裏有一袋可疑的「凍肉」。

柴犬「大福」在10月5日走失。（微博圖片：晚睡晚起奥利给）

居住在青島的劉先生在自家的咖啡店「柴犬小屋」養了一隻柴犬「大福」。可惜大福於10月5日下午因為員工失職而跑到店外，隨後下落不明。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

翌日早上有人致電給劉先生，指曾經看到大福經過。爸隨後依著報料人的資訊，請民警調動了該段時間、該區附近的閉路電視片段，幫忙尋狗。可惜，街道上有盲點，不能準確地跟蹤到大福的行蹤。直至10月8日，爸才收到通知，找到最後一條閉路電視片段。

兩天後終找到柴犬下落

爸在閉路電視片段看到大福，在走失2小時左右，遇到一位賣水果的老人，並且被他拉走。附近物業管理員表示見過大福，「聽說拿去別的地方賣了。」爸趕緊到老人家裏尋回大福，可惜對方稱大福已經逃走了。

爸立即報警求助，公安隨後在老人家裏發現一袋紅色凍肉和大福的繩子，老人堅稱是凍肉是雞腿。他覺得不對勁，直接問老人：「你是不是把狗殺了。」隨後老人把肉交出，給他們化驗。

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追究到底

「我雙手顫抖的上網查詢殺狗的方式，吊死、燙死、放血、斷頭、剝皮……忍住眼淚，無數殘忍的文字向我撲來。最後的幾分鐘裡，大福有沒有想家？它疼麼？它該有多絕望！」在微博上發長文交代大福走失到「尋回」的經過，並指出會追究到底，由於大福是寵物狗，所以老人並不止宰殺狗，還涉嫌盜竊，屬於刑事犯罪。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

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