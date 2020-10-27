流浪狗│海浪聲中甜睡　黃狗醒來被陌生男撿屍　網民：我也睡過牠

能好好享受與大自然親近，這樣的午睡應是最香甜。 近日在網上瘋傳，有隻生活在台灣花蓮七星潭的浪浪，平日沒事的話總愛在石灘上午睡。不少遊人看到牠後，雖然很想和牠玩，但又不忍心打擾牠熟睡，於是乎便靜靜躺下來陪牠一起入睡。當網民分享這故事時，沒料到釣出其他人的熱烈回應，沒想到「我也睡過牠」是不少網民的共同回憶。

據當地居民表示，小黃狗叫可樂，在石灘附近生活了一段日子。（蔡雅亦）

這隻討人喜歡的浪浪，生活在台灣花蓮的七星潭石灘旁。每天牠都總會在石灘上徘徊，據聞是「詐騙集團老手」，會向路過的遊人討食物。由於牠乖巧不亂吠，許多人都被牠可愛外表騙了，甚至乎忍不住要與牠一起睡！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗狗一覺醒來，發現自己被睡了，一臉茫然。

網民看到與浪浪陪睡照片時，似乎很有共鳴，紛紛把自己珍藏起來的照片分享出來。原來小黃狗已經是七星潭的「最新打卡地標」。遊人到七星潭總是會到處尋找小黃的身影，搶着和牠一起睡，「被撿屍的小黃」、「睡了人家還不負責？」、「汪：我不記得我有帶男人回家啊！」、「我也睡過牠」、「把小黃帶回家，男友原地放養」、「我想起泰國男強拐浪浪事件，抱牠回家收編吧！」

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