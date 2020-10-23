【巴西】新領養唐狗每天抱毯子往外跑　媽發現真相後感動痛哭

曾經歷過，因此更懂得你的痛苦。 一隻被人收養的狗狗，不知為何每天總是拿着厚毛毯往後院跑去。媽媽擔心是否給狗狗的愛還不足夠，所以牠才離開溫暖的房子，要走到後花院。最終媽媽跟在狗狗背後，發現了超暖心的真相。

這個暖心的故事來自巴西。Lana原本是一隻浪浪，但牠相當幸運地，被媽媽Suelen Schaumloeffel與未婚夫收養了。



滿以為Lana能從此展開幸福的狗生，但沒想到牠來到家後不久，便每天叼着毛毯往院子裏跑去。媽媽很是不解，為何牠要到院子裏去，而不待在溫暖的房子。直到媽媽跟着Lana，終於知道牠的秘密了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Luna是我遇過最可愛的狗狗！有時候，人類總會在生活中忘記某些重要的事情，但是Luna這個暖心行為讓我再次想起！我們都應該擁有同理心，一個小改舉動隨時可改變他人一生！」 Suelen

Suelen表示，由於這陌生的浪浪很怕人，她只好留些食物和清水，放到後院位置，好讓牠可以放下戒心。待有機會與牠混熟後，便會嘗試替牠找一個永遠的家。

【狗狗真的很有同理心，點擊圖片放大看，究竟Schwabo做了什麼舉動，令義工們都被感動了】

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【領養是一生一世的事，要好好待狗狗。點擊圖片看故事，小狗Vicente新家美夢成空，最終結局會如何？】