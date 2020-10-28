德國牧羊犬叼食物碗　大家以為牠要肉肉　真正所想單純得令人流淚

狗狗想要的東西其實並不複雜，有時候一個大大的擁抱，已令牠們樂上半天。

美國一間動物收容所，早前接收到一隻滿身寄生蟲的流浪德國牧羊犬。牠雖然有嚴重營養不良加上滿身病痛，但牠仍信任人類，每次看到有人經過，牠都會作出一個特別的動作，當義工們知道原因後，都心酸得想哭了。