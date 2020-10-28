德國牧羊犬叼食物碗　大家以為牠要肉肉　真正所想單純得令人流淚

撰文：何東緯
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狗狗想要的東西其實並不複雜，有時候一個大大的擁抱，已令牠們樂上半天。
美國一間動物收容所，早前接收到一隻滿身寄生蟲的流浪德國牧羊犬。牠雖然有嚴重營養不良加上滿身病痛，但牠仍信任人類，每次看到有人經過，牠都會作出一個特別的動作，當義工們知道原因後，都心酸得想哭了。
這隻流浪德國牧羊犬Athena來自美國德州一個工地附近，9月初有工人們留意牠在徘徊，於是拿了水給牠喝，並聯絡到當地的動保組織Be Intentional。在獸醫檢查後，發覺牠身上有疥癬蟲，加上營養不良，身體情況不是很理想。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，這隻德牧為何叼起食物碗，卻不是為了食物，牠究竟想要什麼呢？】
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暫托媽媽知道大家都很關注Athena的近況，因此已為牠開設了Facebook專頁Athena the Dreamer以滿足大家。看着Athena健康起來，網民們都替牠感到高興，一隻這麼可愛的狗狗，絕對值得擁有一個永遠的、幸福的家。
【同場加映】
【縱使沒法把浪浪帶回家，有時候陪陪牠也是一件樂事。點擊圖片放大看，究竟這隻網紅小黃有什麼魅力，為何這麼多人都忍不住要與牠「陪睡」】
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【有留意過泰國男醉酒後強拐浪浪回家的事嗎？點擊圖片放大看，當初黑色浪浪是如何來到Nong家】
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【點擊圖片放大看，Nong醉醒後的反應，以及收養後狗狗的生活變成怎樣】
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