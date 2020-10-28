流浪狗小黑帶回家　躲籠忍尿足足4天　監視器拍下這幕爸看見哭了

每隻狗狗都有自己的性格，或許牠們不是完美，但都值得被愛。 這隻叫阿勇的唐狗，剛被收養回家，但卻因為極恐慌不安，因此一直只願躲到籠子裏，甚至憋尿4天也不肯出籠子。日子一天一天過，爸爸很是擔心。直到這天，爸爸在監視器畫面裏，看到阿勇的一個動作，爸爸超感動更即時發文與網民分享。

這隻才1歲多的黑狗叫阿勇，從前一直與媽媽在工地裏流浪，更常遭浪浪或陌生人驅趕欺負。在爸爸決定接牠回家，便一心一意希望給牠幸福快樂。，可是阿勇到家後，眼裏總是充滿了恐懼不安。幾天以來，一直縮在籠子角落，憋尿也不肯走出籠子，令爸爸很是擔心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民看到小黑狗阿勇忍尿多天，一直都瑟縮在籠子角落的樣子很是心痛。大家都看到爸爸其實很疼阿勇，但牠內心的不安恐懼，似乎未能在短時間裏克服。「膽小的孩子真的需要很有耐心跟愛心」、「加油喔！不能放棄牠啊！」、「不知道之前發生什麼事，導致牠現在不敢敞開心房，我相信您一定可以用愛融化牠的」、「加油，我家狗狗也是經過一年的努力，慢慢來不急，你越急狗狗越怕」。

有經驗的網民都同聲表示，用愛和關懷加上耐心，相信阿勇一定會打開心扉，快樂地迎接這個充滿了愛的家。

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