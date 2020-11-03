【俄羅斯】動物園幼獅遭家暴　德國牧羊犬化身成最貼心保母獲激讚

母愛的偉大，可以是不分種族的。 在俄羅斯一所動物園裏，便出現了令人感到驚訝的一幕。因為一隻德國牧羊犬，竟然成為了兩幼獅的保母，會主動餵奶，也會替牠們舔毛。這充滿溫馨暖意的一幕，令許多網民感到超暖心。當知道為德牧會化身成保母後，大家更是感到母愛的偉大。

這溫馨的一幕來自俄羅斯海參崴（Vladivostok）的一個動物園White Lion Park，早前母獅Sirona誕下了一對小幼獅，但不久後飼養員便發現兩隻幼獅身體情況不妙，甚至有不明傷痕。翻查監視器後，竟發現母獅情緒極不穩定，甚至作出口咬幼獅頭部的行為。

動物園主管Viktor Agafonov為了小獅子的健康着想，因此有個大膽的想法，就是安排一隻德國牧羊犬來當保母，結果意外地成功，小幼獅終可在安全情況下茁壯成長。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟德國牧羊犬為何成了兩幼獅的媽媽？背後原因很有愛】

+ 27 + 27 + 27

對於這次安排，動物園主管Viktor表示，只是暫時性的，畢竟讓德國牧羊犬養育小獅子，這並不是完美的方案，牠們應在獅子媽媽陪伴下，才能健康成長起來。

但Sandra真的是一個稱職的好保母，看着牠體貼地照顧小幼獅，網民們的母愛都被激發，很想親親自己的小孩！

【獅子也是毛孩！點擊圖片放大看，這超級大萌貓搞破壞被罵，以及上學時的有趣情況】

+ 45 + 45 + 45

▾▾▾點擊圖片觀看豹貓樂樂在診所做了什麼，嚇呆主人！▾▾▾