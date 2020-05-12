【獸醫】巨毛孩電腦斷層掃描全公開　霸氣獅子秒變溫馴小貓咪

當身體出現問題時，有可能需要到醫院使用到電腦斷層掃描（CT）去檢查。但大家有否想過，如果毛孩要做CT檢查，情況會怎樣呢？早前外國便有動物醫療組織，分享了毛孩CT檢查的有趣相片。

狗狗要照CT的話，就是這樣趴着去檢查。（fb@Medicine Meets Technology）

沒有人希望毛孩身體出現問題，但真的出現情況時，便要想方法檢查出成因。大家有否想過，毛孩要去照電腦斷層掃描（CT）時，牠們是怎樣去照的呢？外國動物醫療組織Medicine Meets Technology便分享了他們替各種毛孩照CT時的相片。縱然是霸氣的獅子，在照CT時都像小貓般溫馴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片齊看不同毛孩在照CT時的情況】

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毛孩不是人類，聽不懂醫生的說話，因此難以乖乖地配合要求。因此在照CT時，都需要先給予麻醉。麻醉藥的份量會因應不同物種，以及牠們的身型大小作出調校。

看看一向霸氣的獅子，在麻醉後已軟趴趴的，任由醫護人員替牠擺好姿勢，然後才送到儀器裏掃描。除了獅子外，其他大型毛孩要檢查時也顯得很有趣，馬兒被固定在檢查枱上，面部朝天翻出肚子，這個情況真的是難以一見。

電腦斷層掃描（Medicine Meets Technology, CT） CT檢查是一種可以觀察到身體內器官、組織的立體圖像，常用於診斷疾病或損傷情況，例如肺癌檢查、多種癌症診斷、中風、骨折檢查，車禍後的內出血檢查等。整個電腦斷層掃描不會產生疼痛，而且檢查時間短，通常幾分鐘就可完成。

或許你會想到長頸鹿要怎處理，獸醫告訴大家，一般檢查都是頭部，脖子和下半身就不用進入儀器裏了。

雖然這些畫面看似有趣，但注射麻醉劑對毛孩有一定風險，加上CT的輻射量比X光還要多，可以的話希望所有毛孩都不用受這些苦，每隻都能健健康康。

【點擊圖片看這對跨種族母子，如何溫馨親密互動】