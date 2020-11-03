聰明唐狗連續幾日落雨無散步　尿墊擺魔法陣以超聰明方法向媽抗議

動物雖然不懂說話，但牠們會用實際的行動，來向你表達自己的想法。台灣有狗主日前在社交平台表示，因為最近天氣不似預期，連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！

唐狗Mango十分聰明，會用自己的一套方式，與主人溝通。（受訪者提供）

狗主Mango Hsu接受《香港01》訪問時表示，自己養了一隻7歲的唐狗Mango，牠非常有個性，不喜歡讓陌生人觸摸。平時牠出去散步時，也會帶主人走牠自己喜歡的路線。媽媽指Mango很有靈性，不單懂計數，在家玩娃娃時，會將牠們排成有規律的陣法，玩完娃娃後，牠亦不準別人收拾。有時媽媽會提醒Mango，亂放娃娃會容易令人跌倒，Mango之後就會乖乖地將娃娃收進狗床。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Mango亦很愛外出散步，早前台灣天氣轉差，經常下雨，令到媽媽不能夠帶狗狗出街。媽媽起初以為Mango不會有投訴，誰知有日她回家後，竟然看到Mango用了一個超人性的舉動，來向媽媽暗示要出門散步，令她一秒崩潰。

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網民看到Mango的照片後，紛紛笑指「好聰明的狗狗喔！」、「毛孩子總是有很多驚奇，我家還排過愛心喔！感謝鏟屎的清屎，都不知道該哭還是笑」、「剛好在邊界，沒有超出尿布墊」、「太有才了！」、「發現新大陸」、「練成精了」、「留下足跡，到此一屎」、「技藝又升級了」、「是不是可以訓練牠玩骨牌」。

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居住在台灣的雪橇犬Sora，日前趁著媽外出洗衣服時偷溜出門，及後家人搜遍住處附近都找不到牠，直至回家聽到牠的聲音才發現牠跑到屋外的水溝裏！而且還變種成一隻巨大灰鼠......

▾頑皮的Sora竟然跑進水溝裏，變身成一隻巨型老鼠？點撃圖片放大，看真身▾