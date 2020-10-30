21kg黑色唐狗遭媽恥笑是大胖子　牠聽懂人話下秒臉色比皮膚還黑

貓狗跟主人朝夕相對，多少也能聽懂人類的言語。 台灣有飼主家中養了隻唐狗，牠是隻性格乖巧的天使汪，每天都會跟在媽媽身邊，甚至會目送媽媽出門工作。日前，牠如常送媽出門，卻遭媽恥笑，說牠是「大胖子」，牠立即就聽懂，一怒之下露出了一張流氓臉，彷彿在說：「妳找死嗎？」

黑狗小美性格乖巧，不過牠聽到媽笑牠「大胖子」，就會馬上生氣。（受訪者提供）

台灣飼主雅晶家裏養了隻黑狗「小美」，牠的性格很乖巧。每天媽媽出門上班，小美都會一直跟在她身後，一邊搖尾巴，一邊目送她離開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前（10月27日），小美如常送媽出門，媽看到牠的坐姿後，不禁說了一句：「大胖子，掰掰囉！」結果，牠立即就生氣！原本搖著的尾巴馬上停下來，即時擺出一張流氓臉，彷彿在說：「妳找死嗎？」

▾▾▾小美一秒拉下臉，讓媽哭笑不得。點撃圖片放大：看牠由開心搖尾變流氓▾▾▾

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「小美很愛吃也很貪吃，因為牠肚子那坨肉很胖，所以我偶爾就叫他大胖子。」小美目前21公斤，看起來並不胖，卻被媽恥笑，當然會生氣！幸好 ，牠不記仇，媽當天晚上回到家裏，給牠零食、摸摸牠、陪牠玩一玩，牠就忘了被取笑的恥辱！

「牠就一直這個臉，直到我走掉為止，好像我欠牠幾百億，要跟我討債。」媽把小美臭臉的照片放到facebook群組「有點毛毛的」，吸引了近3千名網民讚好，部分網民留言指：牠的臉太可愛、我可能會每天講一次惹牠生氣」、「回來你就知道」、「牠表情太可憐了」、「你說中牠要害了」。

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